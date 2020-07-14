Замглавы Минобороны Казахстана Курманбаев умер от COVID-19

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Заместитель министра обороны Казахстана Бакыт Курманбаев умер от коронавируса. Ему было 49 лет, смерть подтвердили представители ведомства, сообщает RT.

"14 июля 2020 года скончался заместитель министра обороны Республики Казахстан генерал-майор Бакыт Жанузакович Курманбаев", – заявили в Минобороны Казахстана.

Как уточнили РИА Новости в министерстве, причиной смерти стал коронавирус.

Курманбаев в 1993 году закончил Казахский государственный университет имени Аль-Фараби. В 2005 году он получил образование в Военной академии войсковой противовоздушной обороны Сухопутных войск РФ.

По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 12,7 миллиона случаев заражения, более 566 тысяч человек скончалось.