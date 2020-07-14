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Общество

12:59

Замглавы Минобороны Казахстана Курманбаев умер от COVID-19

общество за рубежом

Фото: РИА Новости/Тимур Батыршин

Заместитель министра обороны Казахстана Бакыт Курманбаев умер от коронавируса. Ему было 49 лет, смерть подтвердили представители ведомства, сообщает RT.

"14 июля 2020 года скончался заместитель министра обороны Республики Казахстан генерал-майор Бакыт Жанузакович Курманбаев", – заявили в Минобороны Казахстана.

Как уточнили РИА Новости в министерстве, причиной смерти стал коронавирус.

Курманбаев в 1993 году закончил Казахский государственный университет имени Аль-Фараби. В 2005 году он получил образование в Военной академии войсковой противовоздушной обороны Сухопутных войск РФ.

По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 12,7 миллиона случаев заражения, более 566 тысяч человек скончалось.

Сюжет: Коронавирус COVID-19

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