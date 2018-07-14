Станцию "Новомосковская" планируют построить через шесть лет

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов
Проект продления Сокольнической линии столичной подземки от станции "Столбово" до станции с предварительным названием "Новомосковская" планируют подготовить в течение года. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, передает Агентство "Москва".
По его словам, общий срок строительства такой станции составляет примерно пять-шесть лет.
Кроме новой станции, по словам Хуснуллина, также планируется построить еще одно депо для поездов подземки.
Он отметил, что земельный участок уже подобрали и готовы подписать соглашение с инвестором. Сейчас готовится документация, чтобы провести публичные слушания.
"Мы сейчас готовим градостроительную документацию для проведения публичных слушаний, но кроме самой станции мы там еще будем строить дополнительно депо. Фактически у нас от запланированной станции до станции в Бутово конечной у нас останется расстояние порядка 1,5 километра", – сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства.
Ранее руководитель департамента строительства Андрей Бочкарев сообщил, что в столице планируют достроить 17 станций метрополитена до конца 2018 года.
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