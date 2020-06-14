Вирусолог отметил важность здорового образа жизни при профилактике COVID-19

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Профессор-вирусолог НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил о важности ведения здорового образа жизни. Он отметил, что такая мера является одной из основополагающих при профилактике коронавирусной инфекции.

Вирусолог отметил, что здоровые люди переносят коронавирус значительно лучше, чем граждане с какими-либо сопутствующими заболеваниями. В связи с этим он предположил, что укрепление здоровья позволит гражданам быть готовыми к возможной второй волне COVID-19.

"Советы тут простые: это здоровый образ жизни. Те люди, которые способны вести здоровый образ жизни, должны его вести, кто неспособен — должны учиться, чтобы здоровье было укреплено", – заявил Альтштейн в эфире телеканала "Звезда".

Ранее глава комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья Лариса Картавцева выразила мнение, что при необходимости столица готова ко второй волне COVID-19. Она добавила, что на сегодняшний день медики получили большой опыт борьбы с коронавирусом и уже понимают симптомы, умеют выбирать действенные схемы лечения.