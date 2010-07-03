Немецкие СМИ рассказали о "ренессансе" Крыма

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Колумнист немецкого издания Der Globus Deutschland Генри Сент-Джордж оценил развитие Крыма после воссоединения региона с Россией.

По мнению автора, события привели к "ренессансу" полуострова. Высокими темпами развивается туристическая сфера и экономика в целом. В Симферополе обновили крупный международный аэропорт, введен в строй автостраду через Крымский мост.

Сент-Джордж резюмирует, что жители полуострова сделали правильный выбор на референдуме в 2014 году. Он задается вопросом, как тема принадлежности Крыма соотносится с западными ценностями – демократией, правами человека, свободой.

"Если мы считаем, что наши ценности ведут нас к достойному уровню жизни для всех, то Крым, вероятно, можно назвать примером движения в правильном направлении", – резюмировал журналист.

Ранее в немецком журнале Focus рассказали, что Россия наращивает военную мощь в Крыму после возвращения в ее состав полуострова. В регион доставили малый ракетный корабль "Вышний Волочек", оснащенный ракетным комплексом "Калибр". Кроме того, на полуострове размещены комплексы С-400 и "Панцирь-С".

Обозреватель американского журнала по военно-политической тематике The National Interest Дуг Бэндоу, в свою очередь, считает, что у киевской власти нет никаких шансов вернуть Крым. Журналист напомнил, что территория полуострова на протяжении двух столетий оставалась в составе России.

Крым вошел в состав РФ в 2014 году после референдума. Согласно его результатам, более 96 процентов избирателей поддержали воссоединение с Россией. Украина итогов голосования не признает и считает полуостров "временно оккупированной территорией".