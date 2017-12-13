Для авиакомпаний могут поднять штрафы за задержки рейсов

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов
Минтранс предлагает увеличить штраф для авиакомпаний за задержки рейсов и багажа на внутренних рейсах, сообщает "Российская газета". Ведомство готовит соответствующие поправки в Воздушный кодекс.
Сейчас за один час ожидания пассажирам полагается 25 рублей. Этот размер компенсации был установлен еще в 2000 году.
Увеличение штрафов позволит дисциплинировать авиакомпании, уверены в Минтрансе. Кроме того, это хоть немного сгладит разницу с размером компенсации на международных рейсах. К примеру, за несколько часов задержки международного рейса по Монреальской конвенции пассажиры могут отсудить несколько сотен тысяч рублей.
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