В Киеве рассматривают отказ от железнодорожного сообщения с Россией

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов
Власти Украины подумывают прервать железнодорожное сообщение с Россией. Сейчас этот вопрос активно рассматривается украинским железнодорожным оператором "Укрзализныця".
"Вопрос о железнодорожном сообщении с Россией в первую очередь рассматривается сейчас "Укрзализныцей". Думаю, об окончательном решении мы сможем сообщить в 2018 году", – цитирует "Лента.ру" заявление министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна.
По его словам, в этом вопросе есть две составляющие – грузовая и пассажирская. Среди пассажирских поездов есть единственный российский, который ходит по направлению "Кишинев – Москва", а также несколько украинских.
Он также отметил, что правительственное решение соответствующего характера будет принято только на основании анализа, который сейчас проводит украинский железнодорожный перевозчик. При этом он подчеркнул, что украинская сторона практически не понесет ущерба, если железнодорожное сообщение действительно будет прервано.
"В свое время "Укрзализныця" заключила соглашение с РЖД о фактически бесплатном транзитном прохождении", – пояснил Владимир Омелян.
Ранее сообщалось, что с 11 декабря 2017 года РЖД полностью перевели пассажирские поезда дальнего следования на движение в обход Украины. Новая железная дорога проходит по территории России и составляет 137 километров. Всего на новый участок были переключены 62 пары пассажирских и 30 пар грузовых поездов.
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