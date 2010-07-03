Мобильные телефоны могут привести к развитию злокачественных опухолей – ученый

18:29
Фото: Москва 24/Михаил Сипко
Чрезмерное использование мобильного телефона может привести к образованию злокачественных опухолей. Об этом сказал доктор технических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ, лауреат Государственной премии России Юрий Зубарев.
"Использование мобильных телефонов приводит к заболеваниям, даже злокачественным. У нас этой проблеме не уделяется никакого внимания", – цитирует Агентство "Москва" слова Зубарева.
По его словам, в Швейцарии разработан проект по поводу введения таких зон, где будет запрещено использовать мобильные телефоны. Он добавил, что электромагнитная энергия мобильных телефонов воздействует на мозг человека, уточнив, что на детей воздействие увеличивается вдвое.
Академик добавил, что на тему влияния мобильных телефонов на здоровье человека готовится подробная статья.
Ранее онколог, доктор медицинских наук, профессор Николай Жуков посоветовал россиянам меньше контактировать с источниками канцерогенов и вести здоровый образ жизни, чтобы снизить риск онкологических заболеваний.
По словам Жукова, одним из факторов риска возникновения злокачественных опухолей является лишний вес. Из-за лишнего веса усиливается вероятность заболеть раком толстой кишки, поджелудочной железы, почек, желудка, печени.
Онколог подчеркнул, что заболеваемость раком также растет из-за экологической обстановки и увеличения продолжительности жизни, поскольку с возрастом в организме человека накапливаются дефекты, которые приводят к развитию опухолей.
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