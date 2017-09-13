Театр "Уголок дедушки Дурова" получит новую сцену

Фото: ТАСС/Александр Саверкин

Новую сцену для театра "Уголок дедушки Дурова" построят в Москве‍. Строительные работы планируется начать до конца 2017 года. Об этом сообщил глава столичного департамента строительства Андрей Бочкарев, передает Агентство "Москва".

"У театра "Уголок дедушки Дурова" по адресу улица Дурова, владение 2 появится новая сцена. В настоящее время завершается разработка проектной документации, необходимой для выполнения строительно-монтажных работ", – сказал он.

Зрительный зал новой сцены будет рассчитан на 450 мест. В здании оборудуют вольеры для комфортного содержания лошадей и других животных-артистов. Общая площадь здания составит 6 тысяч квадратных метров, из них наземная часть – 4 тысячи квадратных метров.

Ранее градостроительно-земельная комиссия города Москвы одобрила проект градостроительного плана земельного участка по адресу: улица Дурова, владение 2/1.