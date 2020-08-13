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Общество

12:03

Советский писатель Игорь Ефимов скончался в США

общество утраты

Фото: facebook.com/evgberkovitch

В Соединенных Штатах скончался советский и американский писатель Игорь Ефимов. Ему было 83 года, сообщает "Экспресс газета".

Он является автором книг "Смотрите, кто пришел!", "Лаборантка", "Высоко на крыше", а также других произведений. В настоящий момент причина смерти Ефимова не уточняется.

Новость о смерти писателя подтвердил публицист Евгений Беркович в Facebook. По его словам, незадолго до смерти Ефимов прислал рукопись последней книги.

"Книгу мы выпустим, тут сомнений нет. Но как же мне будет не хватать его искренней радости от каждой новой книги, его молодого задора и жажды новых побед", – написал Беркович.

Игорь Маркович Ефимов родился 8 августа 1937 года. Был русским и американским писателем, философом, историком и публицистом. Его псевдоним – Андрей Московит. Являлся членом Союза писателей.

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