Первоклассники смогут бесплатно посетить Дарвиновский музей 1 сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы
В День знаний, 1 сентября, первоклассники смогут бесплатно посетить Дарвиновский музей и интерактивный комплекс "Пройди путем эволюции", передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу музея. Также сообщается, что санитарный день в последнюю пятницу месяца отменили.
Ранее сообщалось, что бесплатно попасть в Дарвиновский музей смогут школьники из России и стран ближнего и дальнего зарубежья с 1 июня по 31 августа, сообщает пресс-служба музея.
Для посетителей доступны оплата банковской картой и мобильный аудиогид с экскурсиями на русском и английском языках на 362 минуты. На специальной стойке есть информация о музее на 24 языках. Кроме того, в рамках проекта "Музеи – детям" в список включили 90 музеев столицы.
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