В Госдуме предложили запретить называть колбасу колбасой

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Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил министру промышленности и торговли РФ Денису Мантурову запретить называть мясной продукцию, содержащую менее 50 процентов мяса. Ненатуральные соки, по мнению парламентария, также следует маркировать как "химически-синтезированные напитки". На упаковках таких продуктов следует указывать возможные последствия их употребления, добавил он.
Инициативу Милонов изложил в письме. Он отметил, что мясные продукты на прилавках отечественных магазинов часто не соответствуют своему названию. Производители и продавцы, по мнению депутата, намерено искажают сведения о товарах и вводят потребителей в заблуждение. Парламентарий предлагает исправить ситуацию.
"К примеру, если в колбасе содержится менее 50 процентов настоящего мяса, то такой продукт не может называться колбасой, а должен именоваться "имитацией колбасного изделия", – цитирует послание Милонова РИА Новости.
Среди прохладительных напитков также много зарубежных марок лимонадов и соков, которые полностью ненатуральны и способны нанести самый тяжелый вред здоровью человеку любого возраста, отметил депутат.
"Некорректно, когда набор вредных жидких химических элементов называется "лимонад". Такая продукция также должна получить новое, соответствующее своему содержанию название", – подчеркнул Милонов.
Он попросил министра рассмотреть предложения и возможность их отражения в российском законодательстве.
Ранее сообщалось, что в России могут запретить производство и продажу сыроподобной продукции, изготовленной не из молока, – то есть содержащие от 50 до 100 процентов растительных жиров. Пока этого понятия нет ни в техрегламенте, ни в федеральных законах.
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