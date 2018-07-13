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Теплая и облачная погода ожидается в Москве в пятницу, 13 июля, сообщает Гидрометцентр России.

Столбики термометров днем поднимутся до 25–27 градусов тепла. При этом будет дуть северный ветер со скоростью 5–11 метров в секунду.

Ночью воздух прогреется до плюс 17–19 градусов. Ветер не усилится, однако местами пройдут кратковременные дожди.

Согласно прогнозам синоптиков, характер погоды на следующей неделе сохранится: будет жарко, возможны кратковременные осадки. В среду, 18 июля воздух может прогреться до 30 градусов.

Опасных погодных в городе и области не ожидается. Грозовой фронт, задержавшийся в столице на несколько дней, сместится в соседние регионы.