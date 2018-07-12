Синоптики рассказали о погоде в Москве в начале следующей недели

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Жара до 29 градусов и кратковременные дожди прогнозируют в столице в начале следующей неделе, сообщает Гидрометцентр России.

В пятницу, 13 июля, ночью будет без осадков, температура воздуха составит 16–18 градусов в столице и 13–18 градусов по области. Днем в Подмосковье местами ожидается кратковременный дождь. Воздух в Москве прогреется до 25–27 градусов, по области – до 22–27.

В субботу и воскресенье местами возможен кратковременный дождь. До 19 градусов покажут столбики термометров ночью, а днем – до 28. В Гидрометцентре уточнили, что среднесуточная температура в воскресенье превысит климатическую норму на пять градусов.

В понедельник, 16 июля, снова кратковременные дожди. Ночью прогнозируется 14–19 градусов, днем – до 29. Во вторник, 17 июля, тоже дождливо. Ночью – 15–20 градусов, днем – 22–27. В среду днем температура поднимется до 30 градусов, будет облачно, дождь не прекратится. При этом во все указанные дни будет ветрено, кроме последнего.