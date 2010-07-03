Книгу XVI века с картой Московии выставят на аукцион

На аукцион в "Литфонде" выставят книгу "Записки о московитских делах" Сигизмунда фон Герберштейна 1551 года издания. Начальная стоимость лота составит 850-900 тысяч рублей, сообщает Агентство "Москва".
Это третье прижизненное издание автора. Книга представлена в полукожаном европейском переплете XVIII века. На форзаце нанесен гербовый экслибрис Schubert, а на титульном листе – владельческие записи и подписи 1691, 1693 и 1913 годов.
В книгу помещена карта Московии, составленная Герберштейном в 1549 году, а на первой странице – гравированный портрет царя Василия III (1505-1533 годов), выполненный Хиршфогелем в 1551 году. Это первый достоверный портрет кого-либо из русских царей.
На страницах 158–175 помещена "Книжечка о посольстве Василия, великого князя московского, к первосвященнику Клименту VII" итальянского историка Павла Иовия. В нее внесены сведения о Московии, записанные со слов одного из членов посольства – толмача Дмитрия Схоластика.
Сигизмунд Герберштейн (1486–1566) как посол императора побывал в Московии два раза – в 1512 и 1526 годах. Он составил первое всестороннее описание Русского государства. Первое издание своей знаменитой книги он выпустил на латинском языке в Вене в 1549 году.
В 1550 году в Венеции вышел итальянский перевод "Записок о московитых делах". Третье издание книги, также на латинском языке, отпечатал в 1551 году в Базеле Иоанн Опориус.
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