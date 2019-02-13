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10:14

Названы популярные у москвичей подарки к 14 февраля

общество праздники

10:14

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Фото: ТАСС/Alamy

Аналитики "Яндекс.Маркет" выяснили, какие товары пользуются спросом у жителей столицы перед Днем всех влюбленных. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу сервиса.

Оказалось, что в преддверии праздника мужчины стали чаще интересоваться подарочными наборами. Спрос на подобные товары вырос на 69%. Кроме того, увеличилась потребность в цветах, а также домашней одежде и футболках. Не менее популярными оказались кошельки и парфюмерная продукция.

А вот женщины стали искать подарочные наборы на 73% чаще. Средняя цена предложений подарочных наборов, заинтересовавших горожан с 4 по 10 февраля, составила две тысячи 241 рубль. Речь идет о наборах для ухода за собой, канцелярских принадлежностях и сладких подарках.

Помимо этого, женщин заинтересовали все виды бритв, полотенца, футболки, майки, кошельки, ножи и мультитулы.

Специально ко Дню святого Валентина на портале "Узнай Москву" появился маршрут "Прогулка для всех влюбленных". Парам предложат увидеть романтические достопримечательности города и узнать интересные факты.

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общество праздники

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