Названы популярные у москвичей подарки к 14 февраля

Аналитики "Яндекс.Маркет" выяснили, какие товары пользуются спросом у жителей столицы перед Днем всех влюбленных. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу сервиса.
Оказалось, что в преддверии праздника мужчины стали чаще интересоваться подарочными наборами. Спрос на подобные товары вырос на 69%. Кроме того, увеличилась потребность в цветах, а также домашней одежде и футболках. Не менее популярными оказались кошельки и парфюмерная продукция.
А вот женщины стали искать подарочные наборы на 73% чаще. Средняя цена предложений подарочных наборов, заинтересовавших горожан с 4 по 10 февраля, составила две тысячи 241 рубль. Речь идет о наборах для ухода за собой, канцелярских принадлежностях и сладких подарках.
Помимо этого, женщин заинтересовали все виды бритв, полотенца, футболки, майки, кошельки, ножи и мультитулы.
Специально ко Дню святого Валентина на портале "Узнай Москву" появился маршрут "Прогулка для всех влюбленных". Парам предложат увидеть романтические достопримечательности города и узнать интересные факты.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.