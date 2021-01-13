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Общество

11:57

Более половины россиян назвали Москву лучшим городом для карьеры

общество город

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Москва стала лучшим городом, по мнению большинства россиян (59 процентов), для построения карьеры. Об этом свидетельствуют данные исследования сервиса "Работа.ру".

На втором месте по привлекательности для работы и карьеры расположился Санкт-Петербург. Его выбрали 32 процента россиян. Замыкает тройку лидеров Краснодар, который нашли перспективным для карьеры 26 процентов опрошенных.

Развиваться в Сочи считают возможным 24 процента участников опроса, в Екатеринбурге – 23 процента. Казань выбрали 18 процентов опрошенных, Новосибирск – 16 процентов, Ростов-на-Дону – 15 процентов, Нижний Новгород – 11 процентов, Самару – 11 процентов, Хабаровск выбрал каждый десятый.

Также 9 процентов россиян выбрали для карьерного роста Красноярск, 5 процентов – Воронеж, 4 процента – Челябинск, 1 процент – Волгоград и Пермь.

В опросе, который проводился в январе этого года во всех регионах России, приняли участие более 3,5 тысячи человек.

Ранее выяснилось, что почти половина молодых людей – 43 процента (13,4 миллиона человек) проживают в собственных квартирах отдельно, еще 28 процентов опрошенных живут с родителями (8,8 миллиона), 27 процентов снимают жилье.

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