Скончалась жена актера Стива Бушеми

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Жена известного американского Стива Бушеми Джо Андрес умерла в возрасте 64 лет. Об этом со ссылкой на источник сообщает издание TMZ.
Супруга артиста умерла несколько дней назад, а 9 января состоялись ее похороны. Причины смерти женщины не называются.
Андрес была художником и хореографом. 23 года назад она написала сценарий и сама сняла короткометражный фильм Black Kites, сыграв в нем одну из ролей. Замуж за Бушеми Джо вышла в 1987 году, а в 1991 году у пары появился сын.
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