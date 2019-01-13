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10:41

Посоветовавшая врачам мыть полы чиновница инициировала уборку в больнице Владимира

общество

10:41

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Фото: Администрация Владимирской области

Врио первого зампреда владимирского губернатора Марина Чекунова, которая советовала врачам вымыть полы в проблемной струнинской больнице, инициировала генеральную уборку в медучреждении. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на чиновницу.

В структуру больницы входят несколько корпусов, включая детскую поликлинику. По словам Чекуновой, уборка, в которой, помимо персонала, примут участие волонтеры и сотрудники департамента здравоохранения, пройдет в понедельник.

Отмечается, что инициатором уборки стала сама Чекунова, а организацию будут отвечать сотрудники областного департамента здравоохранения и персонал поликлиники.

Ранее зампред Законодательного собрания региона Вячеслав Картухин заявил, что при согласовании кандидатуры чиновницы на пост первого замглавы региона депутаты учтут ее некорректный совет в адрес врачей.

Запись встречи Чекуновой с медицинским персоналом больницы Струнина была опубликована накануне вечером. На кадрах чиновница указывает на необходимость вымыть полы, снять решетку с регистратуры и обеспечить пациентов бесплатными бахилами. Фельдшер медицинского учреждения в ответ попросила сделать ремонт и отметила, что тогда сотрудникам будет стыдно вешать грязные шторы.

7 июня минувшего года года жители Струнина на "прямой линии" с Владимиром Путиным пожаловались на качество медобслуживания. Глава государства поручил выполнить капремонт зданий филиала Александровской ЦРБ и детской поликлиники в Струнине.

общество

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