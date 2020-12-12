Еще 5 890 пациентов вылечились от коронавируса в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В Москве после лечения от коронавируса вылечились 5 890 человек. Об этом сообщает Оперативный штаб.
Всего в городе справились с инфекцией 524 779 пациентов.
Уточняется, что для подтверждения отсутствия заболевания у человека, специалисты проводят специальные исследования. Также всем выздоровевшим после выписки дают соответствующие рекомендации.
Победившие COVID-19 могут стать донорами плазмы. Для этого необходимо позвонить по телефону: 8-495-870-45-16.
Ранее сообщалось, что количество доноров плазмы с антителами к COVID-19 в ноябре увеличилось на 82% по сравнению с предыдущим месяцем. Ежедневно в городе становится все больше тех, кто благодаря помощи врачей благополучно вылечился от коронавируса.
Также стало известно, что в Москве открыли восьмой пункт сдачи плазмы с антителами к коронавирусной инфекции. Теперь процедуру проводят и в городской клинической больнице № 1 имени Н. И. Пирогова.
Переливание плазмы назначается лечащим врачом пациентам с COVID-19, болеющим в средней и тяжелой формах. Процедура переливания плазмы снижает вероятность перевода пациента на аппарат ИВЛ почти в два раза, а также увеличивает выживаемость на 19%.
Иммунолог рассказал, кому надо привиться от COVID-19 в первую очередь
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: