Роспотребнадзор рассказал, кто чаще болеет внебольничной пневмонией

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов
Стало известно, кто чаще болеет внебольничной пневмонией. Об этом рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.
Как передает ТАСС, заболеваемость внебольничной пневмонией на территории РФ имеет неоднородный характер. Кроме того, у болезни нет четко выраженной сезонности.
"В структуре больных ВП преобладают взрослые городские жители, составляющие около 70%", – сообщили в Роспотребнадзоре.
Специалисты предупредили, что существует несколько причин возникновения очагов внебольничных пневмоний в семьях и рабочих коллективах. В их числе – несвоевременная изоляция больных ОРВИ, нарушение работы вентиляции, большое количество человек в помещении и переохлаждение организма.
Для профилактики внебольничной пневмонии специалисты Роспотребнадзора рекомендуют вести здоровый образ жизни, заниматься спортом, правильно питаться, а также соблюдать меры предосторожности и гигиены.
"Комплекс профилактических мероприятий, который применяется в настоящее время против COVID-19, актуален для всех респираторных заболеваний, в том числе для внебольничной пневмонии", – пояснили в ведомстве.
Там добавили, что эффективной профилактикой против заболевания остается ежегодная вакцинация от гриппа.
12 ноября отмечается Всемирный день борьбы с пневмонией.
Ранее эксперты рассказали, как COVID-19 повлиял на обычный грипп. Опасность тяжелого течения коронавируса при одновременном заражении сезонным гриппом привели к тому, что многие люди сделали прививку.
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