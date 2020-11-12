Роспотребнадзор рассказал, кто чаще болеет внебольничной пневмонией

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Стало известно, кто чаще болеет внебольничной пневмонией. Об этом рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.

Как передает ТАСС, заболеваемость внебольничной пневмонией на территории РФ имеет неоднородный характер. Кроме того, у болезни нет четко выраженной сезонности.

"В структуре больных ВП преобладают взрослые городские жители, составляющие около 70%", – сообщили в Роспотребнадзоре.

Специалисты предупредили, что существует несколько причин возникновения очагов внебольничных пневмоний в семьях и рабочих коллективах. В их числе – несвоевременная изоляция больных ОРВИ, нарушение работы вентиляции, большое количество человек в помещении и переохлаждение организма.

Для профилактики внебольничной пневмонии специалисты Роспотребнадзора рекомендуют вести здоровый образ жизни, заниматься спортом, правильно питаться, а также соблюдать меры предосторожности и гигиены.

"Комплекс профилактических мероприятий, который применяется в настоящее время против COVID-19, актуален для всех респираторных заболеваний, в том числе для внебольничной пневмонии", – пояснили в ведомстве.

Там добавили, что эффективной профилактикой против заболевания остается ежегодная вакцинация от гриппа.

12 ноября отмечается Всемирный день борьбы с пневмонией.

Ранее эксперты рассказали, как COVID-19 повлиял на обычный грипп. Опасность тяжелого течения коронавируса при одновременном заражении сезонным гриппом привели к тому, что многие люди сделали прививку.