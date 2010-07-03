"Победе" предписали изменить правила провоза ручной клади

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Ространснадзор вновь предписал авиакомпании "Победа" изменить правила провоза ручной клади.
"Нормы перевозки багажа и ручной клади "Победы" не соответствуют требованиям воздушного законодательства и ухудшают уровень обслуживания пассажиров, в том числе из числа инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности", – цитирует "Интерфакс" специалистов ведомства.
В 2017 году вступили в силу новые правила провоза ручной клади в самолетах российских авиакомпаний. Согласно закону, количество сумок и их максимальный вес определяет авиакомпания, но бесплатно на борт должны принимать не менее пяти килограммов. Сверх этого можно брать только дамскую сумочку (или портфель), детское питание, костюм в портпледе, детскую люльку, костыли или складную кресло-коляску. Все остальные вещи считаются ручной кладью, в том числе ноутбук, их могут попросить взвесить для учета и маркировки.
"Победа" установила собственные правила: в салон можно взять бесплатно все, что укладывается в габариты 36х30х27 см, независимо от веса. Лоукостер через суд пытался добиться от Минтранса, чтобы из федеральных авиационных правил убрали перечень вещей, которые авиакомпании обязаны принимать к перевозке в салоне сверх нормы бесплатной ручной клади. Все инстанции, включая Верховный суд, иск лоукостера отклонили.
Ранее сообщалось, что "Победа" поднимет цены на пять евро вместо 25 на зарубежных рейсах. Повышение связано с решением Мосгорсуда. Он запретил компании отдельно взимать с пассажиров 25 евро за регистрацию на стойках в заграничных аэропортах. Перевозчик решил включить эти деньги в стоимость билета, но пока ограничился пятью евро. В авиакомпании призвали пассажиров регистрироваться на рейсы онлайн, чтобы подорожание билетов не продолжилось.
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