Дуров назвал способы борьбы со старением

Дуров назвал семь способов борьбы со старением

Создатель социальной сети "ВКонтакте" и мессенджера Telegram Павел Дуров рассказал о способах, которые позволяют ему выглядеть моложе своего возраста.

По его словам, эти методы помогают ему молодо выглядеть уже 10 лет. Дуров отметил, что важно отказаться от алкоголя, мясо можно заменить морепродуктами и дикой рыбой. Дуров посоветовал больше спать, не переедать, не забывать о физической нагрузке и не нервничать.

Основатель Telegram добавил, что выглядящие молодыми мужчины средних лет большую часть своей жизни прожили в одиночестве.

Павлу Дурову 10 октября исполнилось 36 лет.

В прошлом году бизнесмен решил на месяц отказаться от употребления пищи. По его словам, это "улучшает ясность мышления". Дуров признался, что готов к потере мышечной массы в результате голодания. Также он указал, что "для улучшения силы воли" плавает в ледяной воде.