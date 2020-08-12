В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно выбирать школьную форму

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Специалисты Роспотребнадзора поделились рекомендациями по выбору школьной формы. В первую очередь одежда должна обеспечить сохранение детского здоровья, сообщает "Вечерняя Москва".

Для осени и весны родителям рекомендуют покупать детям одежду из хлопка и льна, а зимой вещи из кашемира и шерсти.

"В идеале одежда должна формировать комфортный для ребенка микроклимат так называемого пододежного пространства – это температура тела, влажность, паро- и воздухопроницаемость", – рассказали в ведомстве.

Представители Роспотребнадзора на официальном сайте обратили внимание на то, что перед покупкой формы надо понимать, что ребенок в ней проводит пять-шесть и более часов.

Неправильно подобранный костюм или его низкое качество могут вызывать различные заболевания, предупреждают эксперты. Например, ученики могут столкнуться с заболеваниями кожи (контактный и атопический дерматиты), простудой.

Для того чтобы у детей не было проблем со здоровьем, Роспотребнадзор дал ряд советов. В первую очередь надо внимательно изучить маркировку. Кроме того, лучше будет выбрать одежду с преобладающим содержанием натуральных тканей.

От формы не должно исходить резкого запаха, отмечают в надзорном ведомстве. Важным условием станет наличие декларации о соответствии на данное изделие или сертификата соответствия.

"Вещь не должна излишне стеснять движения ребенка, не должна быть слишком узкой, потому что тесная юбка или брюки могут привести к болям в животе, а тесные рубашки и сарафаны могут даже нарушить дыхание", – подчеркнули специалисты.

Ранее стало известно, что занятия в российских школах с 1 сентября начнутся в очном формате. За каждым классом или группой потребуется закрепить учебное помещение.