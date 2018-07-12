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Общество

12 июля, 20:51

В Волгограде умер скульптор мемориала на Мамаевом кургане

общество культура искусство

Фото: ТАСС/Owen Humphreys

Член Союза художников СССР, советский и российский скульптор Виктор Фетисов скончался на 81-м году жизни в Волгограде. Народный художник России умер после продолжительной болезни, не дожив месяца до своего дня рождения, передает ТАСС.

"Сегодня в Волгограде скончался Виктор Фетисов – знаменитый на всю страну скульптор, который участвовал в строительстве мемориального комплекса "Героям Сталинградской битвы" на Мамаевом кургане", – поделилась представитель областного комитета культуры.

Она отметила, что, несмотря на продолжительную болезнь, скульптор посещал большинство городских выставок и продолжал интересоваться творчеством.

Дата и место похорон художника пока не назначена.

Виктор Георгиевич Фетисов родился 7 августа 1937 года в Сталинграде. Руками мастера были созданы образы Александра Пушкина, Феликса Дзержинского, Георгия Жукова и многих других героев российской истории. Помимо того, что Фетисов участвовал в создании мемориального комплекса на Мамаевом кургане, он также стал автором и исполнителем архитектурной композиции на легендарном Доме Павлова в Волгограде.

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