В Шереметьеве осенью могут оборудовать кабинки для курения

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов
В аэропорту Шереметьево могут оборудовать кабинки для курения до 30 сентября. Об этом сообщает ТАСС.
Павильоны для курения установят на улице около здания аэропорта. Они будут оснащены вытяжками и инфракрасными обогревателями.
Запрет на курение в аэропортах действует в России с 2013 года. Еще в мае стало известно, что в аэропорты вновь вернут комнаты для курения. Законопроект утвердили в комитете Госдумы по транспорту.
Возвращению курилок рады не все, многие пассажиры уверены, что в залах будет стоять сигаретный запах. Другие надеются, что любители подымить наконец-то перестанут курить в туалетах.
В аэропорты вернут комнаты для курения
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: