В Шереметьеве осенью могут оборудовать кабинки для курения

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В аэропорту Шереметьево могут оборудовать кабинки для курения до 30 сентября. Об этом сообщает ТАСС.

Павильоны для курения установят на улице около здания аэропорта. Они будут оснащены вытяжками и инфракрасными обогревателями.

Запрет на курение в аэропортах действует в России с 2013 года. Еще в мае стало известно, что в аэропорты вновь вернут комнаты для курения. Законопроект утвердили в комитете Госдумы по транспорту.

Возвращению курилок рады не все, многие пассажиры уверены, что в залах будет стоять сигаретный запах. Другие надеются, что любители подымить наконец-то перестанут курить в туалетах.