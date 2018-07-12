Москвичам пообещали 27-градусную жару в четверг

Фото: depositphotos/duha127

Кратковременный дождь и до 27 градусов тепла ожидаются в столичном регионе 12 июля, сообщает Гидрометцентр России.

Несмотря на переменную облачность и локальный дождь, воздух в Москве прогреется до 25–27 градусов. Ветер северный будет дуть со скорость 5–10 метров в секунду.

В ночь на пятницу ожидается 16–18 градусов и ветер со скоростью 3–8 метров в секунду. Вероятность дождя при этом сохранится.

Опасных погодных в городе и области не ожидается. Грозовой фронт, задержавшийся в столице на несколько дней, сместится в соседние регионы.

Ранее сообщалось, что жара вернется в столицу на этой неделе. Самими такими будут выходные – выходные 14 и 15 июля. При этом вероятность осадков сохранится.