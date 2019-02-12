Названы самые популярные туристические направления на 8 Марта

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Самым популярным зарубежным направлением у россиян в Международный женский день является Прага. На втором месте – турецкий Стамбул, на третьем – индонезийский остров Бали, сообщает RT.

В топ-10 также вошли Тель-Авив, Барселона, Нячанг, Тиват, Рим, Париж и Ереван.

По данным сервиса Biletix, число российских путешественников, которые в этом году отметят 8 Марта за границей, выросло на 2% – до 35%.

Остальные 65% планируют путешествовать внутри страны. Самые популярные города – Москва, Сочи и Симферополь.

По сравнению с прошлым годом цены на авиабилеты на время праздников выросли на 24%. Средний чек на полет туда-обратно составит примерно 20 тысяч рублей.

Ранее Москва вошла в пятерку самых романтичных городов России. Лидером опроса стал Санкт-Петербург, за который проголосовали 60% респондентов.