12 января, 13:52
Фото:ТАСС/Zuma/Jaap Arriens
В ленте Facebook станет меньше новостей от компаний, брендов и СМИ. О предстоящих изменениях в социальной сети сообщил ее основатель Марк Цукерберг.
"Первые изменения коснутся ленты новостей, где вы сможете видеть больше о ваших друзьях, семье и группах. Так как мы выдвигаем это на первый план, то вы будете меньше видеть общественного контента, такого, как посты от компаний, брендов и СМИ", – сообщил Цукерберг, передает "Вечерняя Москва".
Летом 2017 года количество аккаунтов пользователей в популярной соцсети достигло двух миллиардов. Цукерберг основал социальную сеть Facebook в феврале 2004 года. На тот момент он был 19-летним студентом. Изначально сайтом пользовались только для учащихся Гарварда. Сеть открыли для регистрации пользователей интернета по всему миру с сентября 2006 года.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: