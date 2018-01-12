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В ленте Facebook станет меньше новостей от компаний, брендов и СМИ. О предстоящих изменениях в социальной сети сообщил ее основатель Марк Цукерберг.

"Первые изменения коснутся ленты новостей, где вы сможете видеть больше о ваших друзьях, семье и группах. Так как мы выдвигаем это на первый план, то вы будете меньше видеть общественного контента, такого, как посты от компаний, брендов и СМИ", – сообщил Цукерберг, передает "Вечерняя Москва".

Летом 2017 года количество аккаунтов пользователей в популярной соцсети достигло двух миллиардов. Цукерберг основал социальную сеть Facebook в феврале 2004 года. На тот момент он был 19-летним студентом. Изначально сайтом пользовались только для учащихся Гарварда. Сеть открыли для регистрации пользователей интернета по всему миру с сентября 2006 года.