Народного артиста Александра Ведерникова похоронили на Миусском кладбище

Фото: ТАСС/Олег Булдаков
Известный оперный певец, бывший солист Большого театра Александр Ведерников похоронен на Миусском кладбище в столице. Об этом сообщает РИА Новости.
"Александр Филиппович нашел свой последний приют на Миусском кладбище, где похоронены его родные. Проводить знаменитого певца пришли его близкие, коллеги по Большому театру, а также поклонники таланта артиста", — сказал представитель Большого театра.
Александр Ведерников родился в 1927 года в селе Мокинино Кировской области. В 1955 году он окончил Московскую консерваторию и в течение трех лет работал в Ленинградском театре оперы и балета имени Кирова (Мариинский театр).
Затем с 1958 по 1990 год он был солистом, а с 2006 по 2009 год – консультантом по вокалу в Большом театре. С 2008 года народный артист СССР занимал пост художественного руководителя театра "Русская опера". Во время сольной карьеры Ведерников проходил стажировку в театре Ла Скала. Народный артист ушел из жизни в возрасте 90 лет.
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