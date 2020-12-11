Скончался обладатель Кубка Гагарина Артем Чернов

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Обладатель Кубка Гагарина в составе московского Динамо Артем Чернов скончался на 39-м году жизни, сообщает пресс-служба хоккейного клуба в Twitter.

"Хоккейный клуб Динамо выражает искренние соболезнования родным и близким Артема", – говорится в сообщении.

Чернов выступал за московское "Динамо", нижегородское "Торпедо", екатеринбургский "Автомобилист", уфимский "Салават Юлаев", нижнекамский "Нефтехимик" и подмосковный "Витязь".

На его счету 300 матчей и 111 очков (47 голов и 64 результативные передачи) в лиге. В составе московского клуба он стал обладателем Кубка Гагарина в 2012 году.