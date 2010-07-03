Минтруд расширит программу профобучения женщин с детьми в 2020 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Программу по профобучению женщин с детьми планируют расширить начиная с 2020 года. В ведомстве хотят увеличить возможное число категорий граждан, которые могут обратиться за поддержкой, как сообщили РИА Новости.

По новым правилам стать участниками проекта смогут не только женщины, находящиеся в декретном отпуске, но и безработные женщины с детьми дошкольного возраста.

"Изначально планировалось обучать женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет. Однако до начала реализации программы мы решили расширить категории ее участников. Право пройти обучение получат и женщины, которые не состоят в трудовых отношениях и имеют детей дошкольного возраста", – подтвердил глава Минтруда Максим Топилин.

В ведомстве рассчитывают, что курсы по профобучению за 4 года посетят не менее 230 тысяч женщин. Для них это отличная возможность подтвердить квалификацию или обрести новую профессию, чтобы быть конкурентной на рынке труда.

Обучение рассчитано на 6 месяцев, а ориентировочная стоимость составит 46-48 тысяч рублей за курс. Для неработающих женщин с детьми дошкольного возраста программа предусматривает выплату стипендии в размере МРОТ с поправкой на районный коэффициент.

Минтруд планирует выделить на реализацию программы 11,1 миллиарда рублей за период 2020 – 2024 годов. Сейчас обучение базируется на региональных бюджетах, а федеральная поддержка позволит значительно расширить количество участников.

Ранее стало известно, что в России с конца сентября 2019 года одобрили 3 тысячи заявок на списание 450 тысяч рублей долга по ипотеке. Новая программа касается семей, в которых родился третий или более ребенок.