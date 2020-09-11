В "Трезвой России" предложили запретить продажу алкоголя 11 сентября

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Руководитель федерального проекта "Трезвая Россия" Султан Хамзаев в беседе с Москвой 24 предложил запретить продажу спиртных напитков 11 сентября – во Всероссийский день трезвости и борьбы с алкоголизмом.

Вместе с тем, по мнению эксперта, выправить ситуацию в стране поможет не день, а год. "Я не против разных перформансов для привлечения внимания к проблеме, но упрощать проблему тоже нельзя. Я готов выступить с инициативой, но нужно понимать, что одним днем мы ситуацию не выправим. Нам нужен как минимум год", – сказал Хамзаев.





Султан Хамзаев руководитель проекта "Трезвая Россия" Позитив во всей этой истории может быть, только если мы сократим гигантское количество потребления алкоголя. У нас гигантские объемы по потреблению в год – это, согласно нашим исследованиям, 16 миллиардов литров на всех. Над этим надо работать. Это должна быть большая повседневная государственная работа, направленная на защиту здоровья наших граждан.

По данным организации экономического развития и сотрудничества "Здоровье вкратце", в 2019 году Россия вошла в десятку самых пьющих стран, расположившись на седьмом месте. На первом оказалась Литва: жители страны в среднем пьют 12,3 литра алкоголя на душу населения в год. Следом идут Австрия (11,8), Франция (11,7), Чехия (11,6), Люксембург (11,3), Латвия и Ирландия (11,2). Венгрия и Россия с равными показателями оказались седьмыми (11,1), затем идут Германия (10,8), Португалия (10,7). Замыкает "пьющую" десятку Польша (10,6).



При этом, по словам эксперта, текущая ситуация явно лучше в сравнении с тем, что было семь-восемь лет назад.



"Лучше она в том, что у нас трансформация потребления алкогольного рынка происходит, то есть больше стали пить пива, чем водки... Если подходить к этому делу с точки зрения наркологии тяжелых болезней и лечения, то ситуация лучше", – пояснил Хамзаев.

Однако, по мнению эксперта, если рассуждать с точки зрения социального урона – количество ДТП, травматизм, бытовые конфликты, преступность, – то об улучшении говорить пока сложно.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов согласился с необходимостью повысить минимальный возраст продажи алкоголя.

По словам депутата, употребление спиртных напитков приводит к привыканию на ранних стадиях развития организма. Тумусов выразил поддержку замминистра здравоохранения Олегу Салагаю.

"Чем раньше начинают, тем быстрее привыкают и, естественно, тем больше наносится ущерб здоровью нации. Поэтому я с ним солидарен в том смысле, что надо повышать", – заявил парламентарий.

Порог предлагается установить на уровне 21 года. Тумусов назвал этот возраст моментом, когда человек уже действительно взрослеет.

