В "Трезвой России" предложили запретить продажу алкоголя 11 сентября

Фото: ТАСС/Артем Геодакян
Руководитель федерального проекта "Трезвая Россия" Султан Хамзаев в беседе с Москвой 24 предложил запретить продажу спиртных напитков 11 сентября – во Всероссийский день трезвости и борьбы с алкоголизмом.
Вместе с тем, по мнению эксперта, выправить ситуацию в стране поможет не день, а год. "Я не против разных перформансов для привлечения внимания к проблеме, но упрощать проблему тоже нельзя. Я готов выступить с инициативой, но нужно понимать, что одним днем мы ситуацию не выправим. Нам нужен как минимум год", – сказал Хамзаев.
При этом, по словам эксперта, текущая ситуация явно лучше в сравнении с тем, что было семь-восемь лет назад.
"Лучше она в том, что у нас трансформация потребления алкогольного рынка происходит, то есть больше стали пить пива, чем водки... Если подходить к этому делу с точки зрения наркологии тяжелых болезней и лечения, то ситуация лучше", – пояснил Хамзаев.
Однако, по мнению эксперта, если рассуждать с точки зрения социального урона – количество ДТП, травматизм, бытовые конфликты, преступность, – то об улучшении говорить пока сложно.
Ранее первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов согласился с необходимостью повысить минимальный возраст продажи алкоголя.
По словам депутата, употребление спиртных напитков приводит к привыканию на ранних стадиях развития организма. Тумусов выразил поддержку замминистра здравоохранения Олегу Салагаю.
"Чем раньше начинают, тем быстрее привыкают и, естественно, тем больше наносится ущерб здоровью нации. Поэтому я с ним солидарен в том смысле, что надо повышать", – заявил парламентарий.
Порог предлагается установить на уровне 21 года. Тумусов назвал этот возраст моментом, когда человек уже действительно взрослеет.
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