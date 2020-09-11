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В "Трезвой России" предложили запретить продажу алкоголя 11 сентября

День без рюмки. Общественники призвали запретить продажу алкоголя 11 сентября
общество эксклюзив

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Руководитель федерального проекта "Трезвая Россия" Султан Хамзаев в беседе с Москвой 24 предложил запретить продажу спиртных напитков 11 сентября – во Всероссийский день трезвости и борьбы с алкоголизмом.

Вместе с тем, по мнению эксперта, выправить ситуацию в стране поможет не день, а год. "Я не против разных перформансов для привлечения внимания к проблеме, но упрощать проблему тоже нельзя. Я готов выступить с инициативой, но нужно понимать, что одним днем мы ситуацию не выправим. Нам нужен как минимум год", – сказал Хамзаев.

Позитив во всей этой истории может быть, только если мы сократим гигантское количество потребления алкоголя. У нас гигантские объемы по потреблению в год – это, согласно нашим исследованиям, 16 миллиардов литров на всех. Над этим надо работать. Это должна быть большая повседневная государственная работа, направленная на защиту здоровья наших граждан.
Султан Хамзаев
руководитель проекта "Трезвая Россия"

По данным организации экономического развития и сотрудничества "Здоровье вкратце", в 2019 году Россия вошла в десятку самых пьющих стран, расположившись на седьмом месте. На первом оказалась Литва: жители страны в среднем пьют 12,3 литра алкоголя на душу населения в год. Следом идут Австрия (11,8), Франция (11,7), Чехия (11,6), Люксембург (11,3), Латвия и Ирландия (11,2). Венгрия и Россия с равными показателями оказались седьмыми (11,1), затем идут Германия (10,8), Португалия (10,7). Замыкает "пьющую" десятку Польша (10,6).

При этом, по словам эксперта, текущая ситуация явно лучше в сравнении с тем, что было семь-восемь лет назад.

"Лучше она в том, что у нас трансформация потребления алкогольного рынка происходит, то есть больше стали пить пива, чем водки... Если подходить к этому делу с точки зрения наркологии тяжелых болезней и лечения, то ситуация лучше", – пояснил Хамзаев.

Однако, по мнению эксперта, если рассуждать с точки зрения социального урона – количество ДТП, травматизм, бытовые конфликты, преступность, – то об улучшении говорить пока сложно.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов согласился с необходимостью повысить минимальный возраст продажи алкоголя.

По словам депутата, употребление спиртных напитков приводит к привыканию на ранних стадиях развития организма. Тумусов выразил поддержку замминистра здравоохранения Олегу Салагаю.

"Чем раньше начинают, тем быстрее привыкают и, естественно, тем больше наносится ущерб здоровью нации. Поэтому я с ним солидарен в том смысле, что надо повышать", – заявил парламентарий.

Порог предлагается установить на уровне 21 года. Тумусов назвал этот возраст моментом, когда человек уже действительно взрослеет.

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Соболева Илона

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