Всемирный день безопасности пациента впервые отметят в России

15:57
15:57
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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В России 17 сентября впервые пройдет Всемирный день безопасности пациента. Об этом сообщил генеральный директор Национального института качества Росздравнадзора Игорь Иванов, передает Агентство "Москва".
Он подчеркнул, что медицинские организации в России готовы к тому, чтобы обеспечить должную безопасность пациентов.
"В рамках Всемирного дня безопасности пациента подготовлено большое количество мероприятий, которые пройдут по всей территории РФ, в медицинских организациях, высших учебных заведениях, медицинских колледжах, которые будут направлены прежде всего на пациентов, чтобы объяснить, разъяснить роль и важность взаимодействия пациента при обращении за медицинской помощью к медперсоналу", – сказал Иванов, отметив, что мероприятия будут направлены на дополнительное внимание со стороны медперсонала к безопасности пациентов.
В рамках Всемирного дня безопасности пациента выл выбран слоган: "Безопасность пациента – дело каждого".
25 мая 2019 года был учрежден Всемирный день безопасности пациента. Его утвердили на Всемирной ассамблее здравоохранения. Цель Всемирного дня безопасности пациента заключается в том, чтобы повысить глобальную осведомленность о безопасности пациентов и поощрять солидарность в действиях, направленных на это.
Ранее сообщалось, что в Москве участились случаи, когда мошенники звонят горожанам и сообщают о страшных диагнозах, предлагая лжелечение за большие деньги.
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