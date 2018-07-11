Суд огласит приговор замглавы Спецстроя 12 июля

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Приговор бывшему заместителю главы Федерального агентства специального строительства РФ Александру Бурякову 12 июля огласит Пресненский районный суд Москвы. Бурякова обвиняют в мошенничестве при заключении контрактов на строительство объектов министерства обороны, передает Агентство "Москва".

Бывший замдиректора Спецстроя признал свою вину и сообщил, что получал деньги для себя. По его словам, он заменял подрядные организации, чтобы сэкономить на материалах.

Обвинение просило назначить Бурякову пять лет колонии и штраф в 600 тысяч рублей.

Тверской районный суд арестовал Бурякова 6 июля. Слухи о задержании замглавы Спецстроя появились еще 4 июля, тогда же в здании главного управления агентства в Москве прошли обыски и была изъята документация.

Последний раз на публике Буряков появлялся в конце июня 2016 года в Солнечногорском районе Подмосковья, когда вместе с замминистра обороны Тимуром Ивановым осматривал объекты военного городка. Буряков был назначен на должность заместителя директора Федерального агентства специального строительства 6 июля 2017 года.