Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

Штормовое предупреждение объявили в горах Сочи в связи с угрозой схода лавин. Об этом заявили представители местной администрации в Instagram.

В результате все службы города перевели в режим усиленной работы.

"По предупреждению метеорологов, с 18:00 11 января и до 18:00 14 января в горах Сочи выше 1 500 метров над уровнем моря сложится лавиноопасная обстановка", – уточняется в сообщении.

Спасатели порекомендовали жителям и гостям Сочи временно воздержаться от выходов в горы. Кроме того, в администрации напомнили, что при возникновении происшествий надо звонить по номерам 010 и 112.

Ранее из-за снегопада аэропорты Краснодара и Сочи работали с перебоями. Два рейса уже вылетели в Домодедово, а также в Шереметьево.

Кроме того, москвичи начали массово возвращаться с каникул из Сочи. Туристов в черноморском городе было столько, что рекорд посещаемости Олимпиады оказался побит.