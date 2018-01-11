Международный аэропорт Астаны закрыли из-за плохой погоды

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Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев в Астане временно закрыли из-за плохих погодных условий, сообщает "Газета.ру".

Как отмечается в сообщении, это вынужденные меры для обеспечения безопасности полетов. Предварительно аэропорт откроют в 13:00 по времени Астаны (16.00 мск).

Пассажирам рекомендуется уточнять информацию по рейсам в колл-центрах авиакомпаний.

Снегопад и метель накрыли Астану. 11 января в городе ожидается переменная облачность, временами снег, метель и гололед. Ветер юго-западный будет дуть со скоростью 15–20 метров в секунду, ночью с порывами до 25 метров в секунду.