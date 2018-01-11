Более 18,6 тысячи человек сдали кровь в мобильных пунктах столицы в 2017 году

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Более 18,6 тысячи человек в 2017 году сдали кровь в столичных мобильных донорских пунктах. Среди них 10 тысяч студентов и 1,2 тысячи сотрудников Московского метрополитена, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

За 400 благотворительных акций удалось собрать около 8,4 тысячи литров крови. "Собранная кровь обследуется, разделяется на компоненты, затем по запросу отправляется во все больницы Москвы", – рассказала главный врач Центра крови имени Гаврилова Ольга Майорова.

Сдать кровь и ее компоненты может любой гражданин РФ в возрасте от 18 до 60 лет, либо человек с видом на жительство в стране сроком не менее года. На станции переливания крови потребуется показать паспорт.

Донор не должен перед сдачей крови употреблять алкоголь, обезболивающие или салицилаты (анальгетики, которые используются в качестве болеутоляющего и жаропонижающего.