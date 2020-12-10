Ученые обнаружили фактор, повышающий риск развития рака в два раза

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Американские ученые обнаружили ген, который в два раза повышает риск развития рака, сообщает журнал FASEB BioAdvances.



Биологи Медицинской школы Калифорнийского университета в Сан-Диего и онкологического центра Мурса исследовали образцы здоровых и раковых тканей и установили, что люди, чей организм содержит ген SIGLEC12, более чем в два раза сильнее подвержены риску возникновения и развития онкологии.

Изучение белка, производимого геном SIGLEC12, показали, что в ходе эволюции он мутировал и потерял способность отличать патогены. У большей части человечества данный ген исчез, поскольку организм со временем исключает гены, которые производят "бесполезные" белки. Однако примерно у 30 процентов людей данный механизм сохранился.

Отмечается, что специалисты уже создали тест для нахождения дисфункционального гена в организме. Предполагается, что он поможет людям узнать о перспективе и потенциальных рисках развития онкологии и заранее заняться ее профилактикой.

Ранее ученые из Швейцарской высшей технической школы предложили лечить рак с помощью магниточувствительных бактерий. Отмечается, что бактерии Magnetospirillum были обнаружены в природе 45 лет назад. Ученые в ходе исследования выяснили, что с помощью слабых вращающихся магнитных полей можно разворачивать бактерии в тонких трубках, имитирующих кровеносные сосуды.