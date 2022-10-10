Россиянам раскрыли, чем опасен варикоз

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Варикоз может стать причиной образования и попадания тромба в сердце или легочную артерию, заявил врач-флеболог, хирург сети клиник "Атлас" Борис Копылов. По его словам, подобный недуг провоцирует расширение сосудов, что снижает эластичность стенок вен.

Он отметил, что если болезнь не лечить, то у человека могут развиться разные осложнения и расстройства, а также тромбоз или тромбофлебит вен. Но, подчеркнул Копылов, самым опасным последствием варикоза является тромбоэмболия легочной артерии. Эксперт утверждает, что такое осложнение может стать угрозой жизни человека.

Хирург добавил, что при судорогах, тяжести в ногах, отечности и других симптомах следует незамедлительно обратиться к специалисту.

"Людям с лишним весом, беременным и тем, кто вынужден долго стоять или сидеть без смены положения, лучше проконсультироваться с флебологом профилактически. Ведь вначале заболевание протекает практически бессимптомно", – поделился Копылов в беседе с "Газетой.ру".

Ранее врач-эксперт компании "Гемотест" Екатерина Кашух рассказала, что каждая десятая женщина в России страдает от дефицита железа, часто это вызвано обильной менструацией, воспалительными заболеваниями и даже беременностью. Она объяснила, что недостаток железа обычно сопровождается выпадением волос, ломкостью ногтей, повышенной утомляемостью и головокружением.

"Доктор 24": варикоз

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