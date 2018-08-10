Свиридов обсудил с жителями Южного Медведкова реставрацию кинотеатра "Полярный"

10 августа, 18:05
Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов
Кандидат в мэры Москвы от партии "Справедливая Россия" Илья Свиридов встретился с жителями района Южное Медведково. Он обсудил с москвичами проблему разрушенного кинотеатра "Полярный".
"Сейчас приехали в Южное Медведково, тут кинотеатр "Полярный", который более 10 лет стоит в разрушенном состоянии. Одновременно с этим людям явно не хватает объектов культурно-социального назначения", – заявил Свиридов. Он добавил, что объект по адресу улица Полярная, дом 9 включат в "карту проблем Москвы".
Свридов подчеркнул, что работу кинотеатра нужно возобновить в кратчайшие сроки, сделав здание современным и удобным для москвичей.
Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября. Москвичи смогут отдать свой голос за одного из пяти зарегистрированных кандидатов: Сергея Собянина, Илью Свиридова от "Справедливой России", Михаила Дегтярева от ЛДПР, Вадима Кумина от КПРФ и Михаила Балакина от "Союза горожан". Избирательные участки будут открыты до десяти часов вечера.
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