Свиридов обсудил с жителями Южного Медведкова реставрацию кинотеатра "Полярный"

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Кандидат в мэры Москвы от партии "Справедливая Россия" Илья Свиридов встретился с жителями района Южное Медведково. Он обсудил с москвичами проблему разрушенного кинотеатра "Полярный".

"Сейчас приехали в Южное Медведково, тут кинотеатр "Полярный", который более 10 лет стоит в разрушенном состоянии. Одновременно с этим людям явно не хватает объектов культурно-социального назначения", – заявил Свиридов. Он добавил, что объект по адресу улица Полярная, дом 9 включат в "карту проблем Москвы".

Свридов подчеркнул, что работу кинотеатра нужно возобновить в кратчайшие сроки, сделав здание современным и удобным для москвичей.

Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября. Москвичи смогут отдать свой голос за одного из пяти зарегистрированных кандидатов: Сергея Собянина, Илью Свиридова от "Справедливой России", Михаила Дегтярева от ЛДПР, Вадима Кумина от КПРФ и Михаила Балакина от "Союза горожан". Избирательные участки будут открыты до десяти часов вечера.