Обучение для работы на выборах мэра Москвы пройдут 5 тысяч наблюдателей

Фото: Портал Москва 24/Игорь Иванко

Почти 5 тысяч общественных наблюдателей пройдут обучение для работы на выборах мэра столицы. Об этом заявил заместитель руководителя общественного штаба по наблюдению за выборами мэра Москвы, член Общественной палаты города Александр Шарлай, сообщает Агентство "Москва".

По его словам, в общей сложности наблюдателями зарегистрировались 4908 человек. Их начнут обучать с 15 августа в Московском парламентском центре.

По словам Шарлая, для наблюдателей уже подготовили памятки, пособия, методические рекомендации и необходимые материалы. Замруководителя штаба добавил, что на выборах мэра в городе будут работать почти четыре тысячи избирательных участков.

Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября. Москвичи смогут отдать свой голос за одного из пяти зарегистрированных кандидатов: Сергея Собянина, Илью Свиридова от "Справедливой России", Михаила Дегтярева от ЛДПР, Вадима Кумина от КПРФ и Михаила Балакина от "Союза горожан". Избирательные участки будут открыты до десяти часов вечера.

Корпус наблюдателей Общественной палаты впервые сформировали на выборах президента РФ. 9 сентября, в Единый день голосования, они будут контролировать ход голосования и подсчет результатов.