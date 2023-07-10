Депутаты ГД внесут поправки о праве регионов РФ выдавать сиротам жилищные сертификаты

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Депутаты Государственной думы внесут поправки, которые предоставят субъектам России право на обеспечение жилищными сертификатами детей-сирот. Они смогут получить их после достижения 21 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на думскую пресс-службу.

В рамках встречи депутаты обсуждали поправки, которые необходимо внести ко второму чтению законопроекта "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей".

"Предлагаемые поправки дают возможность субъектам РФ принимать региональные законы для обеспечения жилищными сертификатами детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, при достижении 21 года", – указано в сообщении.

Ранее депутат Госдумы Светлана Разворотнева предложила предусмотреть в РФ налоговые льготы для организаций, которые помогают в решении задачи по предоставлению жилья детям-сиротам.

Суммы, предназначенные для решения жилищного вопроса сирот, не индексируются на протяжении многих лет, напомнила она.

Если государство не справляется с этой задачей, то есть смысл привлечь к ее решению бизнес, организовать частно-государственное партнерство, считает Разворотнева.



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