33 российских ребенка спецрейсом были эвакуированы из Багдада

Состояние всех 33 российских детей, которые были эвакуированы из зоны вооруженного конфликта в столице Ирака, оценивается как стабильное. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения России.
"По информации сотрудников Минздрава России и врачей Всероссийского центра медицины катастроф Минздрава России, которые сопровождали детей из Республики Ирак, маленькие пациенты перенесли полет хорошо, состояние у всех стабильное", – рассказали в ведомстве.
Спецрейс Ил-76 МЧС России приземлился в подмосковном аэропорту Жуковский с 33 российскими детьми. Маленькие граждане оказались в зоне вооруженного конфликта, поэтому по поручению министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой специалисты ведомства приняли участие в эвакуации.
Сообщается, что перед отправкой к своим родителям все дети пройдут обследование и лечение в Национальном центре здоровья.
Ранее в Багдаде террорист-смертник устроил взрыв на рынке. Тогда погибли по меньшей мере 8 человек, еще 10 пострадали.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.