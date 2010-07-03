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10 июля, 23:46

33 российских ребенка спецрейсом были эвакуированы из Багдада

общество безопасность

10 июля, 23:46

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Фото: МЧС РФ/ТАСС

Состояние всех 33 российских детей, которые были эвакуированы из зоны вооруженного конфликта в столице Ирака, оценивается как стабильное. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения России.

"По информации сотрудников Минздрава России и врачей Всероссийского центра медицины катастроф Минздрава России, которые сопровождали детей из Республики Ирак, маленькие пациенты перенесли полет хорошо, состояние у всех стабильное", – рассказали в ведомстве.

Спецрейс Ил-76 МЧС России приземлился в подмосковном аэропорту Жуковский с 33 российскими детьми. Маленькие граждане оказались в зоне вооруженного конфликта, поэтому по поручению министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой специалисты ведомства приняли участие в эвакуации.

Сообщается, что перед отправкой к своим родителям все дети пройдут обследование и лечение в Национальном центре здоровья.

Ранее в Багдаде террорист-смертник устроил взрыв на рынке. Тогда погибли по меньшей мере 8 человек, еще 10 пострадали.

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общество безопасность

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