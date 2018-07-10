Собаку затянуло в тоннель столичного метро

10 июля, 14:19
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
На станции московского метро "Ховрино" мужчина спрыгнул на рельсы, чтобы достать из тоннеля собаку. По данному факту проводится проверка, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Как сообщается, 9 июля нетрезвый мужчина с собакой на поводке направлялся в вагон, однако двери закрылись до того, как животное успело зайти в поезд. Поводок зажало дверьми, а животное осталось на перроне. Собаку потащило в тоннель за поездом, который начал движение.
43-летний житель Ростовской области, увидев произошедшее, спрыгнул на рельсы и побежал в тоннель за животным.
Мужчина смог самостоятельно забраться на платформу.
На хозяина собаки оформили протокол об административном правонарушении по статье 20.21 КоАП "Появление в общественных местах в состоянии опьянения".
В каком состоянии находится животное, не сообщается.
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