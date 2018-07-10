Космический грузовик отправился к МКС по сверхкороткой схеме

10 июля, 01:08
Фото: depositphotos/vampy1
С космодрома Байконур отправилась ракета-носитель "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-09".
Как заявили в Роскосмосе, грузовик станет самым быстрым в истории космических полетов. Впервые до международной космической станции корабль доберется за четыре часа.
"Такое решение приняла Государственная комиссия, оценив параметры вывода ТГК на околоземную орбиту. Двухвитковая схема сближения космических кораблей с МКС будет применена впервые в истории космических полетов", – сообщается на сайте корпорации космической деятельности.
Будет отработана новая схема сближения и стыковки со станцией. Необходимые баллистические параметры для этой задачи подтвердились.
Ракета "Союз-2.1а" с "Прогрессом" стартовала в 00.51. Через 9 минут она вывела космический грузовик на траекторию полета к МКС. Стыковка со станцией запланирована на в 04.39.
Реализовать сверхкороткий план сближения и стыковки космонавты уже пытались. По данной схеме планировалось отправить предыдущие грузовики "Прогресс МС-07" и "Прогресс МС-08".
Оба раза автоматика отменяла пуск. Космические корабли запускались в резервную дату, когда баллистические условия уже не позволяли добраться до МКС так быстро.
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