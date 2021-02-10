Матвиенко ожидает снижения к лету всех рисков, связанных с COVID-19

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Риски, связанные с COVID-19, по всем прогнозам, существенно снизятся к лету, заявила председатель Совфеда Валентина Матвиенко.

"По всем прогнозам, к лету коронавирусные риски существенно снизятся или исчезнут совсем", – приводит слова Матвиенко ТАСС.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в России фиксируется снижение темпов прироста новых случаев коронавирусной инфекции. По ее словам, суточный показатель заболеваемости в регионах сильно отличается. В 29 регионах страны показатели заболеваемости снижаются, еще в 54 эпидемическая ситуация стабилизируется.