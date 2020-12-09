Эпидемиолог рассказал, влияет ли COVID-19 на потомство

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера академик РАН Арег Тотолян рассказал, что коронавирусная инфекция не может оказать влияние на потомство. Об этом сообщает РИА Новости.
"Если человек выздоровел, прошел курс реабилитации, то на его потомстве болезнь никак не отразится. Хотя реабилитация для тяжелых форм заболевания может длиться достаточно долго", – сказал Тотолян.
Ранее врач-иммунолог Владислав Жемчугов заявил, что больше всего риску заражения коронавирусом подвергаются люди, которые находятся в закрытых помещениях, где концентрация патогенов гораздо выше, чем на улице.
По его словам, дом, офис и общественный транспорт можно сделать более безопасными, обеспечив там хорошую вентиляцию.
По последним данным ВОЗ, в мире выявлено уже более 67,2 миллиона случаев заражения, свыше 1,540 миллиона человек скончались.
В России выявлено 2 541 199 случаев COVID-19, вылечились 2 007 792 человека, скончались 44 718.
В Москве выявили 5 145 новых случаев заражения коронавирусом за сутки
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