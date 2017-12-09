Москвичей предупредили о тумане днем 9 и ночью 10 декабря

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Туман с ухудшением видимости до 100–500 метров ожидается в столичном регионе, сообщает пресс-служба МЧС РФ по Москве.

Образуется он в ближайшие пару часов с сохранением днем 9 и в течение ночи 10 декабря.

Водителям рекомендуют снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, избегать внезапных маневров – обгонов, перестроений, опережений.

При значительном ухудшении видимости рекомендуется съехать с дороги на обочину и обозначить свой автомобиль аварийными габаритными огнями.

Пешеходам при движении по краю проезжей части следует обозначить себя светоотражающими элементами. Лицам, страдающим сердечно-сосудистыми и астматическими заболеваниями, рекомендовано воздержаться от выхода на улицу.

В Москве зафиксированы первые 10-градусные морозы. В выходные температура воздуха под влиянием теплого сектора циклона начнет повышаться.

Предстоящая неделя, по прогнозам синоптиков, принесет в столицу потепление до 3 градусов выше нуля и осадки.