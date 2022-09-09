Врач рассказал, к чему может привести голодание при похудении

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис
При долговременном голодании во время похудения у человека могут возникнуть проблемы в работе сердца, считает диетолог, эндокринолог, психолог Антон Поляков. По его словам, чувство постоянного недоедания повышает нагрузку на печень, затормаживает обменные процессы, от чего организм начинает питаться собственными тканями.
"<…> ведь начинает высвобождаться большое количество различных токсинов, металлы, продукты пластика, то, что когда-то не было переработано, попадает в системный кровоток и грузит печенку. При голодании организм начинает замедлять обменные процессы", – отметил Поляков в разговоре с Ura.ru.
Кроме того, по словам эндокринолога, из-за чувства регулярного недоедания может быть нарушена выработка половых гормонов. Также прекращается обновление кожи, считает специалист.
По словам Полякова, трудности с состоянием организма возникают у человека сразу после 10 дней неполного голодания. Например, при анорексической диете АВС, которая подразумевает употребление лишь 600–800 килокалорий день, стартует закисление организма.
"Но самое противное, что при голодании организм немножечко обижается и, когда диета заканчивается, начинает запасаться впрок: вдруг, грубо говоря, хозяин вновь кормить не будет, лучше я про запас отложу. То есть после голодания очень часто бывает минус 10 килограммов и плюс 20 килограммов", – заключил диетолог.
Ранее врач-гастроэнтеролог перечислила полезные блюда для поджелудочной железы. Так, специалист порекомендовала не пренебрегать омлетами и творожными суфле-запеканками. По ее словам, поджелудочная железа хорошо усваивает подобные продукты.
"Москва сегодня": жителям столицы рассказали об опасности анорексии
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