Студентам педвузов следует проверять психику хотя бы раз в год – психиатр

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис

Врач-психиатр Александр Федорович заявил, что студентам педагогических колледжей и вузов нужно проходить обследование в рамках диспансеризации не реже одного раза в год. Он считает, что благодаря этому можно будет выявить проблему на начальном этапе ее развития и незамедлительно заняться лечением.

"Это единственная правильная профилактика. Начинать диагностику нужно не с педагогов, а со студентов педагогических колледжей и вузов, потому что особенности психики человека, который работает с другими людьми, должны ему позволять это все делать", – сообщил психиатр в разговоре с радиостанцией "Говорит Москва".

Кроме того, врач заявил, что педагоги должны проходить диспансеризацию два раза в год. По его словам, решение поможет учителям стать более продуктивными в своей профессии, а также выявить проблемы со здоровьем.

Ранее в РФ предложили закрепить высокий статус учителя с помощью соответствующего законопроекта. Кроме того, в документе попросили предусмотреть и меры поддержки специалистов.

Также Владимир Путин подписал указ об объявлении 2023 года Годом педагога и наставника в России. Властям поручили разработать и утвердить план мероприятий по проведению Года педагога и наставника.