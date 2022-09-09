Студентам педвузов следует проверять психику хотя бы раз в год – психиатр

11:06
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис
Врач-психиатр Александр Федорович заявил, что студентам педагогических колледжей и вузов нужно проходить обследование в рамках диспансеризации не реже одного раза в год. Он считает, что благодаря этому можно будет выявить проблему на начальном этапе ее развития и незамедлительно заняться лечением.
"Это единственная правильная профилактика. Начинать диагностику нужно не с педагогов, а со студентов педагогических колледжей и вузов, потому что особенности психики человека, который работает с другими людьми, должны ему позволять это все делать", – сообщил психиатр в разговоре с радиостанцией "Говорит Москва".
Кроме того, врач заявил, что педагоги должны проходить диспансеризацию два раза в год. По его словам, решение поможет учителям стать более продуктивными в своей профессии, а также выявить проблемы со здоровьем.
Ранее в РФ предложили закрепить высокий статус учителя с помощью соответствующего законопроекта. Кроме того, в документе попросили предусмотреть и меры поддержки специалистов.
Также Владимир Путин подписал указ об объявлении 2023 года Годом педагога и наставника в России. Властям поручили разработать и утвердить план мероприятий по проведению Года педагога и наставника.
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